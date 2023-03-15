США пожелали защитить упавший беспилотник MQ-9 от попадания в чужие руки

Он отметил, что уже предприняты определенные шаги по защите имущества США. Кирби добавил, что беспилотник пока не обнаружен, более того, США не уверены, что его смогут найти.

Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА.

