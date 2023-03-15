США пожелали защитить упавший беспилотник MQ-9 от попадания в чужие руки

Американские власти заявили о желании не допустить попадания обломков упавшего в Черном море беспилотника МQ-9 в чужие руки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби, сообщил телеканал CNN.

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Он отметил, что уже предприняты определенные шаги по защите имущества США. Кирби добавил, что беспилотник пока не обнаружен, более того, США не уверены, что его смогут найти.

Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА.

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ТЕГИ:Белый ДомБеспилотникиСША
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