США пожелали защитить упавший беспилотник MQ-9 от попадания в чужие руки
Американские власти заявили о желании не допустить попадания обломков упавшего в Черном море беспилотника МQ-9 в чужие руки. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациями Белого дома Джон Кирби, сообщил телеканал CNN.
Он отметил, что уже предприняты определенные шаги по защите имущества США. Кирби добавил, что беспилотник пока не обнаружен, более того, США не уверены, что его смогут найти.
Ранее в Белом доме заявили, что США продолжат полеты над Черным морем, несмотря на инцидент с БПЛА.
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