В США Boeing 737 потерял часть обшивки в полете

Самолет Boeing 737 компании United Airlines, севший в американском штате Орегон, потерял в полете часть обшивки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный регулятор США.

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Как отметили в ведомстве, борт вылетел из Сан-Франциско и безопасно приземлился в аэропорту Медфорда.

«Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», — указали в регуляторе.

По данным СМИ, о проблемах Boeing 737 в полете не сообщалось. United Airlines приостановит использование этого самолета на время установления всех фактов произошедшего.

Ранее эксперты авиаперевозчика обнаружили у своих Boeing 737 MAX болты на дверях, которые необходимо дополнительно затянуть.

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ФОТО: РИА Новости
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