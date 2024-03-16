В США Boeing 737 потерял часть обшивки в полете
Самолет Boeing 737 компании United Airlines, севший в американском штате Орегон, потерял в полете часть обшивки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на авиационный регулятор США.
Как отметили в ведомстве, борт вылетел из Сан-Франциско и безопасно приземлился в аэропорту Медфорда.
«Постполетная инспекция установила отсутствие панели. Будет проведено расследование», — указали в регуляторе.
По данным СМИ, о проблемах Boeing 737 в полете не сообщалось. United Airlines приостановит использование этого самолета на время установления всех фактов произошедшего.
Ранее эксперты авиаперевозчика обнаружили у своих Boeing 737 MAX болты на дверях, которые необходимо дополнительно затянуть.
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