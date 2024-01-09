В United Airlines нашли незатянутые болты на Boeing

Эксперты американского перевозчика United Airlines обнаружили у своих самолетах Boeing 737 MAX незатянутые болты на дверях, сообщает ТАСС.

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По их словам, эти болты необходимо дополнительно затянуть.

Отмечается, что 8 января пришлось отменить около 200 рейсов из-за запрета на полеты Boeing 737 MAX.

Авиакомпания AlaskaAirlines из США сообщила о начале проверки всех своих лайнеров Boeing 737-9 после происшествия с пассажирским самолетом этого типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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