В США арестованы подозреваемые в убийстве полицейского при штурме Капитолия

Так, арестованы 32-летний Джулиан Эли Хатер и 39-летний Джордж Пьер Таниос. Отмечается, что их личности были установлены после публикация видео инцидента с камер наблюдения при помощи добровольных информантов. Обвиняемым может грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в США федеральная прокуратура выдвинула обвинения против более 300 человек, участвовавших в штурме Капитолия 6 января.

В ходе президентской избирательной кампании сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и ограбили несколько кабинетов членов демократической партии, пока конгрессмены утверждали голоса выборщиков. Во время протеста погибли как минимум пять человек, включая одного полицейского.