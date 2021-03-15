В США арестованы подозреваемые в убийстве полицейского при штурме Капитолия
Два участника штурма Капитолия арестованы в США по обвинению в нападении на полицейского, впоследствии скончавшегося. Об этом сообщает ТАСС.
Так, арестованы 32-летний Джулиан Эли Хатер и 39-летний Джордж Пьер Таниос. Отмечается, что их личности были установлены после публикация видео инцидента с камер наблюдения при помощи добровольных информантов. Обвиняемым может грозит до 20 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что в США федеральная прокуратура выдвинула обвинения против более 300 человек, участвовавших в штурме Капитолия 6 января.
В ходе президентской избирательной кампании сторонники бывшего президента США Дональда Трампа 6 января ворвались в здание Капитолия и ограбили несколько кабинетов членов демократической партии, пока конгрессмены утверждали голоса выборщиков. Во время протеста погибли как минимум пять человек, включая одного полицейского.
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