В США задержали многодетную мать по подозрению в штурме Капитолия

Представители ФБР провели обыск в доме Пауэлл. По данным телеканала, женщина вместе с младшими детьми скрывалась от преследования около недели, однако в четверг вечером ее задержали. У Рэйчел Пауэлл восемь детей, часть из них несовершеннолетние.

По данным агентства, женщину подозревают в участии в штурме Капитолия 6 января, который был организован сторонниками экс-президента США Дональда Трампа. Против нее свидетельствуют видеозаписи, на которых женщина раздает указания участникам штурма. Власти предполагают, что Пауэлл могла быть знакома с планом здания, что может демонстрировать ее участие в спланированном нападении на здание Конгресса.

