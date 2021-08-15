В США 52 человека пострадали в автоаварии с туристическим автобусом
15 августа 202105:38
Туристический автобус перевернулся на участке трассы I-90 в американском штате Нью-Йорк, говорится в сообщении полиции штата в Twitter.
В результате происшествия 52 человека, включая водителя, получили различные травмы и были госпитализированы. О причинах ДТП ничего не сообщается.
Известно, что автобус направлялся к Ниагарскому водопаду, а среди пассажиров были дети.
Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,6 млн+22 144 / сут.
Умерли
170 тыс.+819 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+19 550 / сут.
- Роспотребнадзор посоветовал петь народные песни для восстановления после коронавируса
- Специалист рассказал о похудении во время плавания
- В США 52 человека пострадали в автоаварии с туристическим автобусом
- Число жертв разрушительного наводнения в Турции увеличилось до 58 человек
- Взрыв газового танкера в Ливане: десять погибших
- В ВОЗ не подтвердили информацию о сделке с КНР о происхождении коронавируса
- Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26
- Движение на участке трассы Новороссийск-Керчь восстановлено
- Байден санкционировал размещение пяти тысяч военных в Афганистане
- Вильфанд выступил за улучшение системы прогнозов погоды
14 августа 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru