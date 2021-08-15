В США 52 человека пострадали в автоаварии с туристическим автобусом

В результате происшествия 52 человека, включая водителя, получили различные травмы и были госпитализированы. О причинах ДТП ничего не сообщается.

Известно, что автобус направлялся к Ниагарскому водопаду, а среди пассажиров были дети.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших.





