В США 52 человека пострадали в автоаварии с туристическим автобусом

Туристический автобус перевернулся на участке трассы I-90 в американском штате Нью-Йорк, говорится в сообщении полиции штата в Twitter.

Число пострадавших при взрыве в автобусе в Воронеже выросло до 26

В результате происшествия 52 человека, включая водителя, получили различные травмы и были госпитализированы. О причинах ДТП ничего не сообщается.

Известно, что автобус направлялся к Ниагарскому водопаду, а среди пассажиров были дети.

Ранее сообщалось, что в ДТП с автобусом под Владимиром 22 пострадавших.


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ФОТО: pixabay.com
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