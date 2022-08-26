В СПЧ заявили об увольнении полицейского, напавшего на Каляпина

Правозащитница Ева Меркачева в своём Telegram-канале заявила, что на члена Совета по правам человека при президенте России Игоря Каляпина напал сотрудник полиции.

В Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Каляпина

По её словам, в настоящее время мужчина уже уволен из органов, в отношении него возбуждено уголовное дело.

«Коллеги говорят, что замечали за ним странности. Когда же он выпивает, то становится агрессивным настолько, что это может представлять реальную угрозу», — написала Меркачева.

Ранее в полиции заявили, что нападение на Каляпина, предварительно, не связано с его служебной и общественной деятельностью, он мог пострадать в ходе бытового конфликта.

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УвольнениеСПЧНападениеПолиция
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