В полиции не исключили бытовой причины нападения на члена СПЧ Каляпина
Нападение на члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, предварительно, не связан с его служебной и общественной деятельностью, сообщает NEWS.ru.
В полиции не исключают, что мужчина мог пострадать в ходе бытового конфликта.
«Установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семёновского района», - отметили правоохранители.
Силовики добавили, что степень тяжести вреда здоровью Каляпина установит судебно-медицинская экспертиза, после чего будет дана правовая оценка произошедшего.
Ранее в Нижегородской области неизвестный мужчина напал на Каляпина, который в итоге был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, сообщает RT.
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