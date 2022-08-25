В полиции не исключили бытовой причины нападения на члена СПЧ Каляпина

В полиции не исключают, что мужчина мог пострадать в ходе бытового конфликта.

«Установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семёновского района», - отметили правоохранители.

Силовики добавили, что степень тяжести вреда здоровью Каляпина установит судебно-медицинская экспертиза, после чего будет дана правовая оценка произошедшего.

Ранее в Нижегородской области неизвестный мужчина напал на Каляпина, который в итоге был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, сообщает RT.

