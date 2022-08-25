В полиции не исключили бытовой причины нападения на члена СПЧ Каляпина

Нападение на члена Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, предварительно, не связан с его служебной и общественной деятельностью, сообщает NEWS.ru.

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В полиции не исключают, что мужчина мог пострадать в ходе бытового конфликта.

«Установлено, что заявитель получил травмы в результате драки с малознакомым мужчиной, возникшей после совместного распития спиртных напитков в деревне Донской Семёновского района», - отметили правоохранители.

Силовики добавили, что степень тяжести вреда здоровью Каляпина установит судебно-медицинская экспертиза, после чего будет дана правовая оценка произошедшего.

Ранее в Нижегородской области неизвестный мужчина напал на Каляпина, который в итоге был госпитализирован с подозрением на сотрясение мозга, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПолицияНападениеСПЧИгорь Каляпин
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