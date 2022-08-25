В Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Каляпина

Неизвестный напал на члена Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Игоря Каляпина, пострадавший госпитализирован. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале СПЧ.

Напавший на двух женщин в Норильске устроил суицид

«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — отметили в совете.

Каляпина доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. СПЧ намерен держать ситуацию на контроле.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в доме Каляпина. Нападавший, представившись сотрудником полиции, набросился на члена СПЧ. При этом злоумышленник кричал, что у него есть «задание», пишет Ura.ru. Пострадавшему Каляпину удалось вызвать полицию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СПЧНападениеНижегородская Область
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры