В Нижегородской области неизвестный напал на члена СПЧ Каляпина

«В среду вечером в Нижегородской области на члена СПЧ Игоря Каляпина напал неизвестный. Он пытался порезать ему лицо и задушить. Наш коллега сумел вызвать полицию и преступника задержали. В настоящее время ведутся следственные действия», — отметили в совете.

Каляпина доставили в больницу с подозрением на сотрясение мозга. СПЧ намерен держать ситуацию на контроле.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел в доме Каляпина. Нападавший, представившись сотрудником полиции, набросился на члена СПЧ. При этом злоумышленник кричал, что у него есть «задание», пишет Ura.ru. Пострадавшему Каляпину удалось вызвать полицию.

