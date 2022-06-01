В «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой
В столичном театре «Современник» в среду заявили, что появившиеся в Telegram-каналах сообщения о нападениях во время спектакля «Игра в Джин» на актрису Лию Ахеджакову являются дезинформацией, передаёт ТАСС.
«Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет - фейки», - принформировали в театре.
Кроме того в «Современнике» сообщили, что у Ахеджаковой нет персональных страниц ни в одной из социальных сетей.
«Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, - это созданные анонимными пользователями фейки. Всю официальную и достоверную информацию о творческой биографии актрисы можно почерпнуть на сайте нашего театра», - подчеркнули в пресс-службе «Современника».
Ранее Лия Ахеджакова опровергла вызов на допрос в Следственный комитет России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,3 млн+3 526 / сут.
Умерли
379 тыс.+88 / сут.
Выздоровели
17,7 млн+5 486 / сут.
- ВНИИ: Уровень безработицы в России достиг минимума за 10 лет
- Президент Франции подарит королеве Великобритании лошадь
- Теннисист Рублев выбыл из Roland Garros, проиграв хорвату
- Блинкен: США не видят какой-либо помощи России от Китая
- В «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой
- В США женщина впервые в истории возглавила один из видов ВС
- Bloomberg: РФ не выплатила $1,9 млн процентов по своим долговым обязательствам
- Блинкен: РФ не готова к серьезной дипломатической работе по Украине
- США направят на Украину реактивные системы залпового огня высокой дальности
- Звание Героя России посмертно получил погибший на Украине летчик Канамат Боташев
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru