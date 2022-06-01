В «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой

В столичном театре «Современник» в среду заявили, что появившиеся в Telegram-каналах сообщения о нападениях во время спектакля «Игра в Джин» на актрису Лию Ахеджакову являются дезинформацией, передаёт ТАСС.

«Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет - фейки», - принформировали в театре.

Кроме того в «Современнике» сообщили, что у Ахеджаковой нет персональных страниц ни в одной из социальных сетей.