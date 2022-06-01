В «Современнике» опровергли информацию об инциденте на спектакле с Лией Ахеджаковой

В столичном театре «Современник» в среду заявили, что появившиеся в Telegram-каналах сообщения о нападениях во время спектакля «Игра в Джин» на актрису Лию Ахеджакову являются дезинформацией, передаёт ТАСС.

«Спектакль "Игра в джин" прошел в штатном режиме без происшествий. Лия Меджидовна в добром здравии, единственным поводом для беспокойства и огорчения служат интернет - фейки», - принформировали в театре.

Кроме того в «Современнике» сообщили, что у Ахеджаковой нет персональных страниц ни в одной из социальных сетей.

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«Аккаунты, позволяющие себе говорить от ее имени, - это созданные анонимными пользователями фейки. Всю официальную и достоверную информацию о творческой биографии актрисы можно почерпнуть на сайте нашего театра», - подчеркнули в пресс-службе «Современника».

Ранее Лия Ахеджакова опровергла вызов на допрос в Следственный комитет России.

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ТЕГИ:ТеатрАктрисаНападениеСовременникЛия Ахеджакова
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