Ахеджакова и Хаматова обратились к главе ФСИН из-за здоровья Навального

Обозреватель «МБХ Медиа» Зоя Светова заявила, что политики, правозащитники, журналисты и деятели искусства обратились к властям с просьбой создать для Алексея Навального таких условий содержания в колонии, которые не будут угрожать его здоровью и жизни, сообщает РБК.

По её словам, соответствующее письмо было направлено главе ФСИН Александру Калашникову, генпрокурору Игорю Краснову и уполномоченному по правам человека в России Татьяне Москальковой.

Под документом подписались более 150 человек, в том числе народные артистки Лия Ахеджакова и Чулпан Хаматова, кинорежиссер Андрей Звягинцев, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред «Медиазоны» Сергей Смирнов, политики Леонид Гозман и Андрей Нечаев и другие.

Авторы письма они также призывают власти «обеспечить законный и своевременный доступ к Навальному его адвокатов». Кроме того, уполномоченного по правам человека Москалькову просят посетить политика в колонии, чтобы «своими глазами увидеть, в каких условиях он содержится и каково состояние его здоровья».

Также в документе содержится требование снять с оппозиционера статус «склонного к побегу».

Ранее соратник Навального Леонид Волков заявил в своём Telegram об ухудшении состояния здоровья политика. По его словам, находящийся в колонии Навальный сообщал о сильных болях в спине и ноге, однако получил только две таблетки ибупрофена. Также об этом сообщила адвокат политика Ольга Михайлова, передаёт Ura.ru.

Позже в пресс-бюро регионального управления ФСИН рассказали, что в ИК-2 были проведены медобследования и тюремные медики оценили состояние Навального, как удовлетворительное.

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

