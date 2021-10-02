Лия Ахеджакова опровергает вызов на допрос в СК
Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что ее не вызывали на допрос в Следственный комитет РФ по поводу спектакля «Первый хлеб», сообщает РИА Новости.
По словам артистки, следователь общался с ней в конце августа - в начале сентября. Она утверждает, что ничего подобного с тех пор не происходило.
«Следователь очень деликатно разговаривал со мной», — цитирует актрису Газета.ru.
Ранее СМИ сообщили о вызове Ахеджаковой в СК в связи с образом ее героини, которая резко негативно отнеслась к ветеранам.
Напомним, премьерный показ спектакля «Первый хлеб» состоялась 19 июля 2021 года. Лия Ахеджакова принимала участие в спектакле «Первый хлеб» театра «Современник», на который подала жалобу общественная организация «Офицеры России» из-за якобы оскорбления ветеранов и пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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