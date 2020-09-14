«Обороняться и оправдываться». В России готовятся к санкциям из-за Навального
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам в эфире НСН рассказал, как должно проходить расследование ситуации с Навальным.
В трех независимых лабораториях Европы подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом класса «Новичок». Правительство Германии уточнило, что к повторному анализу проб были привлечены лаборатории Швеции и Франции, а также проверку запустила Организация по запрещению химического оружия.
Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил об отсутствии легитимности исследования причин инцидента с Навальным.
«Навальный - это российский гражданин, и прежде чем проводить расследования, они должны пригласить наших специалистов, чтобы те присутствовали при заборе крови, при проведении анализов. Нужно не верить на слово, а видеть документы. Покажите эти исследования, а то получается, что все родственные страны – Франция, Швеция и Германия – прекрасно найдут общий язык. Мы попросим сделать анализ в другой стране – в том же Китае или Индии – они скажут другой результат, и кому будем верить?», - считает Джабаров.
По его мнению, должно проводиться совместное расследование с российскими специалистами.
«Если наши специалисты при совместной работе скажут, что исследования сделаны правильно, тогда будем разбираться, что могло произойти», - уточняет первый зампред комитета Совфеда по международным делам.
При этом он отметил, что следует ожидать введения санкций со стороны Евросоюза в отношении России в связи со сложившейся ситуацией вокруг Навального.
«Какие бы исследования ни были, они подгонят их под санкции. Поэтому нужно спокойно к этому относиться, достаточно обороняться и оправдываться. Россия обязательно ответит на все санкции, которые будут введены несправедливо», - заключил собеседник НСН.
Власти ФРГ призывают Россию «объяснить, что произошло». Ведь российские врачи, под наблюдением которых был Навальный сразу после госпитализации, не обнаружили в его организме следов отравления ядом. Первые заявления о «Новичке» в анализах политика дали специалисты Бундесвера после транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite.
Ранее НСН сообщала, что глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия отреагирует на возможные санкции стран Запада в связи с ситуацией вокруг возможного отравления оппозиционера Алексея Навального.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+5 449 / сут.
Умерли
18 578+94 / сут.
Выздоровели
876 тыс.+2 690 / сут.
- Первую партию вакцины «Вектора» от COVID-19 выпустят в ноябре
- Названо место РФ по числу заражений коронавирусом в мире
- Путин указал на голословность обвинений по делу Навального
- Кинопродюсер рассказал, как обойдут новые правила «Оскара»
- Путин приступил к переговорам с Лукашенко в Сочи
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru