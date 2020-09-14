«Обороняться и оправдываться». В России готовятся к санкциям из-за Навального

В трех независимых лабораториях Европы подтвердили отравление российского оппозиционера Алексея Навального веществом класса «Новичок». Правительство Германии уточнило, что к повторному анализу проб были привлечены лаборатории Швеции и Франции, а также проверку запустила Организация по запрещению химического оружия.

Первый зампред комитета Совфеда РФ по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН заявил об отсутствии легитимности исследования причин инцидента с Навальным.

«Навальный - это российский гражданин, и прежде чем проводить расследования, они должны пригласить наших специалистов, чтобы те присутствовали при заборе крови, при проведении анализов. Нужно не верить на слово, а видеть документы. Покажите эти исследования, а то получается, что все родственные страны – Франция, Швеция и Германия – прекрасно найдут общий язык. Мы попросим сделать анализ в другой стране – в том же Китае или Индии – они скажут другой результат, и кому будем верить?», - считает Джабаров.