В Совфеде назвали условия помощи Сербии в конфликте с Косово

Ранее стало известно о требовании премьер-министра Косова Альбина Курти, адресованном контингенту НАТО KFOR, ликвидировать баррикады косовских сербов на дорогах севера края, появившиеся после задержания экс-полицейского МВД Косова, этнического серба Деяна Пантича. В связи с этим президент Сербии Александр Вучич созвал заседание Совбеза и решил просить НАТО согласовать ввод сербского спецназа в регион. Климов считает, что нахождение сил НАТО на территории Сербии способствует дальнейшему усугублению конфликта.

«НАТО создало это противостояние и продолжает там находиться, в отличие от наших войск. Происходящие сейчас на Балканах события свидетельствуют о систематической работе по окружению Белграда государствами, вступающими в Североатлантический альянс. Сербию склоняют к принятию Косово, вступлению в НАТО и введению антироссийских санкций, после чего можно будет рассмотреть вопрос о ее вступлении в Евросоюз. Вучич хорошо это понимает, но ничего подобного делать не собирается. У сербской армии есть определенные возможности, но не факт, что президент воспользуется ими», — сказал Климов.

Собеседник НСН отметил, что Россия попытается помочь Сербии в случае поступления официального запроса, но сделать это будет затруднительно.

«Военно-технической опасности для России от конфликта на Балканах не исходит. Что же касается помощи Сербии, то сегодня ни одно государство не сможет это сделать без серьезных усилий, так как для этого нужно преодолеть пространство НАТО. Это прекрасно понимают и сами сербы. Кроме того, для оказания Россией кому-либо помощи необходим официальный запрос от нуждающегося государства, как это было, например, в Сербии. Насильно помогают разве что американцы, только из-за их поддержки двадцать лет идет война на Балканах. В политическом плане, в рамках ООН, где у нас есть право вето, мы, безусловно, имеем возможность действовать дипломатическими правовыми методами. Есть известные резолюции, в том числе Совбеза ООН. Очевидно, что страны-члены НАТО и Евросоюза действуют вне этих документов, навязывая Белграду свою политику. В самой же Сербии настроения пророссийские, население не готово признать Косово как отдельно существующее государство. Россия в свою очередь неоднократно заявляла, что будет уважать волю сербского народа», — подчеркнул политик.

Климов затруднился с ответом, перерастет ли конфликт в Сербии в реальные бои.

«Делать прогнозы сложно. С каждой стороны конфликта есть экстремисты, они могут мгновенно довести ситуацию до взрывоопасной. Сейчас Вучич, на мой взгляд, не хотел бы жесткого решения этого вопроса. А как будет дальше, покажет время», — заключил он.

Ранее стало известно о вхождении 200 полицейских самопровозглашенной республики Косово в населенный сербами север края и блокировке северной части Косовска-Митровицы.

