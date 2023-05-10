В Совбезе заявили о попытках Запада сколотить «пятую колонну» из подростков
Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» заявил, что западные спецслужбы ведут массированную информационную атаку на российскую молодёжь, пытаясь «привить им ненависть к России».
По его словам, это распространение в интернете «заведомо ложной информации», а также попытки радикализировать подростков, с помощью «грязных пропагандистских уловок» оказывая на них «психологическое давление».
Он отметил, что целью этих действий являются разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, «организация протестных настроений».
«Сколотить из подростков «пятую колонну», подтолкнув к преступлениям экстремистского характера», - указал Гребенкин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто пытается вовлечь в террористические группировки россиян, особенно наиболее уязвимую категорию - молодёжь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru