В Совбезе заявили о попытках Запада сколотить «пятую колонну» из подростков

По его словам, это распространение в интернете «заведомо ложной информации», а также попытки радикализировать подростков, с помощью «грязных пропагандистских уловок» оказывая на них «психологическое давление».

Он отметил, что целью этих действий являются разжигание межнациональной и межконфессиональной розни, «организация протестных настроений».

«Сколотить из подростков «пятую колонну», подтолкнув к преступлениям экстремистского характера», - указал Гребенкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что должна быть продолжена работа по выявлению и пресечению действий тех, кто пытается вовлечь в террористические группировки россиян, особенно наиболее уязвимую категорию - молодёжь, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».