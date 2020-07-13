В Союзе журналистов вступились за задержанных коллег, поддерживавших Сафронова

«Союз журналистов России, при необходимости, окажет любую юридическую помощь нашим коллегам, которые сегодня провели встречу у СИЗО «Лефортово», в знак солидарности с Сафроновым. То, что это была именно встреча в поддержку, было уже подтверждено председателем нашей организации и самой организацией в целом. Наши коллеги, таким образом, выразили своё мнение. Если это входит в противоречие с законодательством, мы готовы рассмотреть вопросы противоречия этих методов законодательству. Более того, мы уже отправили письма в соответствующие органы, в которых указывалось, что если задержание журналистов, которые проводят индивидуальные пикеты, проводятся в силу ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мы просим рассмотреть вопрос о том, чтобы данные ограничения были сняты. Мы считаем, что право на выражение своего мнения есть у каждого из наших коллег, как и у каждого из граждан России», - сказал Тимур Шафир.

Ранее адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН назвал протесты и забастовки бесполезными в случае, если есть факты нарушения уголовного законодательства.

«Если есть факты нарушения уголовного законодательства, какие бы там не были протесты, забастовки и недовольства параллельно, всё это бесполезно. Это всё-таки не дело Голунова и здесь речь идёт о, якобы, госизмене…», - подчеркнул Харламов.

