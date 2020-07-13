В Союзе журналистов вступились за задержанных коллег, поддерживавших Сафронова

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в беседе с НСН сообщил, что организация уже отправила письма в соответствующие органы и готовы оказать своим коллегам любую юридическую помощь.

У здания СИЗО «Лефортово» были задержаны журналисты, пришедшие поддержать бывшего коллегу, советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене, пишет РИА «Новости». Большинство из них являются сотрудниками «Коммерсанта», где также раньше работал и Сафронов. Отмечается, что задержано было по меньшей мере 11 журналистов.

Секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир в эфире НСН заявил, что Союз журналистов России окажет любую юридическую помощь своим коллегам, которые были задержаны у СИЗО «Лефортово».

Дело Сафронова сравнили с делом Голунова и предположили возможный срок

«Союз журналистов России, при необходимости, окажет любую юридическую помощь нашим коллегам, которые сегодня провели встречу у СИЗО «Лефортово», в знак солидарности с Сафроновым. То, что это была именно встреча в поддержку, было уже подтверждено председателем нашей организации и самой организацией в целом. Наши коллеги, таким образом, выразили своё мнение. Если это входит в противоречие с законодательством, мы готовы рассмотреть вопросы противоречия этих методов законодательству. Более того, мы уже отправили письма в соответствующие органы, в которых указывалось, что если задержание журналистов, которые проводят индивидуальные пикеты, проводятся в силу ограничений, связанных с пандемией коронавируса, мы просим рассмотреть вопрос о том, чтобы данные ограничения были сняты. Мы считаем, что право на выражение своего мнения есть у каждого из наших коллег, как и у каждого из граждан России», - сказал Тимур Шафир.

Ранее адвокат Евгений Харламов в беседе с НСН назвал протесты и забастовки бесполезными в случае, если есть факты нарушения уголовного законодательства.

«Если есть факты нарушения уголовного законодательства, какие бы там не были протесты, забастовки и недовольства параллельно, всё это бесполезно. Это всё-таки не дело Голунова и здесь речь идёт о, якобы, госизмене…», - подчеркнул Харламов.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Ольга Алленова, страница в Фейсбуке
ТЕГИ:Тимур ШафирСоюз Журналистов РоссииИван Сафронов
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры