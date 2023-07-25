В Сочи завели дело после наезда электровелосипеда на беременную женщину

В Сочи расследуют уголовное дело после наезда электровелосипеда на беременную женщину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственные органы.

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17 июля 19-летний приезжий из Ижевска ехал на арендованном электровелосипеде по улице Воровского. Он наехал на беременную женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу в окружении других пешеходов.

В результате пострадавшая получила повреждения в области лица и головы, ее госпитализировали. Угрозы ее жизни и здоровью ребенка нет.

Молодой человек, который управлял велосипедом, допрошен. Транспортное средство изъято для проведения технической экспертизы.

На обнародованных кадрах видно, что водитель транспортного средства перевозит пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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