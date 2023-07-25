В Сочи завели дело после наезда электровелосипеда на беременную женщину
В Сочи расследуют уголовное дело после наезда электровелосипеда на беременную женщину, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на следственные органы.
17 июля 19-летний приезжий из Ижевска ехал на арендованном электровелосипеде по улице Воровского. Он наехал на беременную женщину, переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу в окружении других пешеходов.
В результате пострадавшая получила повреждения в области лица и головы, ее госпитализировали. Угрозы ее жизни и здоровью ребенка нет.
Молодой человек, который управлял велосипедом, допрошен. Транспортное средство изъято для проведения технической экспертизы.
На обнародованных кадрах видно, что водитель транспортного средства перевозит пассажира, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский надеется начать переговоры о членстве Украины в ЕС в 2023 году
- В Сочи завели дело после наезда электровелосипеда на беременную женщину
- В США обвинили Байдена во лжи ради сокрытия коррупционных схем
- Вышла на связь пропавшая на Кольском полуострове группа школьников
- Зеленский потребовал от Евросоюза не продлевать ограничения на импорт зерна из Украины
- Командир «Ленинградского полка» погиб в зоне спецоперации
- Госдеп пообещал защитить Польшу от вторжения ЧВК «Вагнер»
- Белый дом не поддержал атаки ВСУ по территории России
- СМИ: против Линдеманна выдвинули новые обвинения в насилии
- Минтруд подготовил проект о выплатах родителям пострадавших в СВО детей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru