Электросамокат сбил беременную женщину в Сочи
В Сочи водитель электросамоката на большой скорости сбил беременную женщину, сообщает «РЕН ТВ».
Это произошло на пешеходном переходе на улице Воровского. На обнародованных кадрах видно, что водитель транспортного средства перевозит пассажира. Пешеходы, стоявшие на светофоре, начинает движение. В этот момент самокат влетает в людей. Несколько человек успели среагировать и увернуться, однако под колесами оказалась беременная женщина.
По предварительным данным, женщина потеряла ребенка. По факту инцидента полиция проводит проверку.
Ранее Совфед предложил наказывать россиян за езду вдвоем на одном самокате, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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