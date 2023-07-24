Электросамокат сбил беременную женщину в Сочи

В Сочи водитель электросамоката на большой скорости сбил беременную женщину, сообщает «РЕН ТВ».

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Это произошло на пешеходном переходе на улице Воровского. На обнародованных кадрах видно, что водитель транспортного средства перевозит пассажира. Пешеходы, стоявшие на светофоре, начинает движение. В этот момент самокат влетает в людей. Несколько человек успели среагировать и увернуться, однако под колесами оказалась беременная женщина.

По предварительным данным, женщина потеряла ребенка. По факту инцидента полиция проводит проверку.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:СочиАвариясамокат

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