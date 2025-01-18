В Смоленской области сбили пять украинских дронов
18 января 202501:20
Пять беспилотников уничтожили в Смоленской области. Об этом заявил глава региона Василий Анохин.
«Сегодня средствами РЭБ Министерства обороны... пресечена атака 5 украинских БПЛА на территории Починковского района», — написал губернатор в Telegram.
По предварительным данным, жертв в результате падения сбитых дронов нет. Разрушений на земле не зафиксировано.
Ранее в городе Людиново Калужской области произошел пожар на промышленном предприятии после атаки БПЛА, никто не пострадал.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru