Атака дронов привела к пожару на предприятии в Людиново Калужской области
В городе Людиново Калужской области пожар на промышленном предприятии стал результатом атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы и спасатели.
Людиново расположено на юге Калужской области, недалеко от границы с Брянской областью. Город находится в 150 км от Калуги и 80 км от Брянска.
С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины. С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru