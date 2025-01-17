Атака дронов привела к пожару на предприятии в Людиново Калужской области

В городе Людиново Калужской области пожар на промышленном предприятии стал результатом атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы и спасатели.

Пожар начался в Калужской области из-за осколков БПЛА

Людиново расположено на юге Калужской области, недалеко от границы с Брянской областью. Город находится в 150 км от Калуги и 80 км от Брянска.

С начала военной операции на Украине приграничные регионы России регулярно подвергаются обстрелам и атакам с использованием беспилотников. Чаще всего под удары попадают Брянская, Белгородская и Курская области, граничащие с территорией Украины. С августа на этих территориях действует режим контртеррористической операции (КТО), передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКалужская Область

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