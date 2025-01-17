Атака дронов привела к пожару на предприятии в Людиново Калужской области

В городе Людиново Калужской области пожар на промышленном предприятии стал результатом атаки дронов. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы и спасатели.