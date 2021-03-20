В Смоленской области расследуют отравление 16 школьников

Следователи ведут дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Известно, что 16 учащихся Верхнеднепровской школы №2 обратились в Дорогобужскую ЦРБ с признаками кишечной инфекции.

В ведомстве сообщают, что шестеро детей находятся на в стационаре, их состояние медики оценивают как средней тяжести. Еще десять школьников проходят амбулаторное лечение.

Следователи устанавливают организацию, которая поставляла питание в школьную столовую.

Ранее депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пандемия помешала Роспотребнадзору контролировать качество продуктов.

«Пандемия всем помешала, не только Роспотребнадзору. В целом в экономике, в жизнедеятельности, это отразилось на здоровье людей», - сказал депутат.

