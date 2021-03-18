Эксперт: большинство детей теряет здоровье в школе
Руководитель комитета по расследованиям Объединения потребителей России Игорь Болбат рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что большинство детей теряют здоровье именно за время нахождения в школе.
Пальмовое масло используется при изготовлении многих продуктов питания и зачастую производители не указывают его в составе продукта. В то же время оно приводит к росту холестерина в крови и болезнями сердечно-сосудистой системы. С переходом российских школ на обязательное питание детей в школах эта проблема встала и тут, ведь госзакупки услуг по школьному питанию идут по принципу самой низкой цены.
Руководитель комитета по расследованиям Объединения потребителей России Игорь Болбат рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что большинство детей теряют здоровье именно за время нахождения в школе.
«Сейчас в первый класс приходят 20% больных детей, а в десятом классе больных школьников уже 80%. Смертность от онкологических заболеваний в России, по данным Росстата, выросла, то есть идет рост тяжелых заболеваний»,
По о словам, Евразийская экономическая комиссия сегодня должна ввести техрегламенты на контроль глицидиловых эфиров, которые присутствуют в пальмовом масле и обуславливают его негативное воздействие на здоровье людей.
Депутат Госдумы РФ, профессор кафедры биотехнологии Аграрного института Казани Фатих Сибагатуллин ранее рассказал в ходе пресс-конференции НСН, что пальмовое масло – полезный и здоровый продукт питания.
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