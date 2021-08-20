При стрельбе во французском Марселе ранены два человека

В результате стрельбы во французском Марселе пострадали два человека, передает РИА Новости.

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Отмечается, что инцидент произошел около торгового центра в 10-м округе города. Один из пострадавших получил ранение в живот. Состояние раненых не уточняется.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подробностей случившегося пока нет.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:СтрельбаФранция
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