При стрельбе во французском Марселе ранены два человека
20 августа 202122:43
В результате стрельбы во французском Марселе пострадали два человека, передает РИА Новости.
Отмечается, что инцидент произошел около торгового центра в 10-м округе города. Один из пострадавших получил ранение в живот. Состояние раненых не уточняется.
На месте происшествия работают экстренные службы. Подробностей случившегося пока нет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru