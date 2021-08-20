В Москве темнокожий мужчина в плавках напал с ножом на полицейских
В Москве задержан темнокожий мужчина, пытавшийся напасть с ножом на полицейских, сообщает РИА Новости.
По данным МВД, около 13:00 в полицию сообщили о неадекватном мужчине, который на Самаркандском бульваре странно себя ведет и угрожает ножом прохожим.
Прибывшие на место инцидента полицейские попробовали задержать мужчину, однако тот не подчинился их требованиям и напал на них с ножом. В ходе задержания мужчина был ранен, а сейчас доставлен в больницу.
В Telegram-канале Mash появилось видео инцидента, на котором темнокожий мужчина, одетый в одни розовые плавки, что-то говорит полицейским, держа в руках нож. На следующем кадре он уже лежит в кустах, после чего мужчину забирают на автомобиле реанимации.
По данным РЕН-ТВ, для задержания дебошира полиции пришлось открыть стрельбу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
6,7 млн+41 872 / сут.
Умерли
173 тыс.+1 604 / сут.
Выздоровели
5,9 млн+39 120 / сут.
- В Марий Эл из-за пожаров ввели режим ЧС
- В Москве темнокожий мужчина в плавках напал с ножом на полицейских
- Путин примет участие в праздновании 800-летия Нижнего Новгорода
- Мурашко: Дети стали чаще заражаться COVID-19
- В Москве представят трехметровую скульптуру Кадырова
- Меркель заявила о необходимости поддерживать диалог с Россией
- Великобритания ввела санкции против сотрудников ФСБ России
- Посол Египта гарантировал полную безопасность российским туристам
- Разработчик сообщил о переговорах по одобрению «КовиВака» за рубежом
- Ангела Меркель возложила цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru