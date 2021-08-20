В Москве темнокожий мужчина в плавках напал с ножом на полицейских

В Москве задержан темнокожий мужчина, пытавшийся напасть с ножом на полицейских, сообщает РИА Новости.

По данным МВД, около 13:00 в полицию сообщили о неадекватном мужчине, который на Самаркандском бульваре странно себя ведет и угрожает ножом прохожим.

Прибывшие на место инцидента полицейские попробовали задержать мужчину, однако тот не подчинился их требованиям и напал на них с ножом. В ходе задержания мужчина был ранен, а сейчас доставлен в больницу.

В Telegram-канале Mash появилось видео инцидента, на котором темнокожий мужчина, одетый в одни розовые плавки, что-то говорит полицейским, держа в руках нож. На следующем кадре он уже лежит в кустах, после чего мужчину забирают на автомобиле реанимации.

По данным РЕН-ТВ, для задержания дебошира полиции пришлось открыть стрельбу.

