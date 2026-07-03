В США начнут выдавать лимитированные паспорта с портретом Трампа
Паспорта с портретом президента США Дональда Трампа из лимитированной серии к 250-летию страны начнут выдавать с 6 июля. Об этом заявили в Государственном департаменте.
«Паспорта начнут выдавать в Вашингтоне, начиная с 6 июля этого года», - указали в ведомстве.
Точное число документов лимитированной серии не называется, вероятно, речь может идти о 40 тысячах паспортов. Получить такие документы можно будет по отдельному заявлению только в столице.
Ранее стало известно, что в американских паспортах из лимитированной серии разместят портрет Трампа с текстом Декларации независимости США и его подписью, а также картину Джона Трамбулла «Декларация независимости» с изображением отцов-основателей страны, напоминает Ura.ru.
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