В Смоленской области при пожаре погибли пятеро детей два взрослых
В результате пожала в частном доме в городе Ельня Смоленской области погибли семь человек, в том числе пять детей. Еще один взрослый был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Пожар произошел в пятницу около 00:30 мск, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. На учете в системе органов профилактики семья не состояла.
В ведомстве уточнили, что с ожогами спины госпитализирован 27-летний хозяин дома. Кроме того, установлено, что самому старшему из пятерых погибших детей было 11 лет.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Ранее пожар на складе с газовыми баллонами произошел на юге Москвы.
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