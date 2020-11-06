В Смоленской области при пожаре погибли пятеро детей два взрослых

В результате пожала в частном доме в городе Ельня Смоленской области погибли семь человек, в том числе пять детей. Еще один взрослый был госпитализирован. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Пожар произошел в пятницу около 00:30 мск, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. На учете в системе органов профилактики семья не состояла.