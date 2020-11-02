Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен
Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен, передает РИА Новости.
Возгорание было на площади 300 квадратных метров,
Ранее сообщалось о пожаре в ангаре на улице Газопровод, 4а, в Южном Чертаново, в здании хранится порядка 600 кубометров газа. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы. Из-за пожара перекрыто движение транспорта.
Напомним, утром в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Попова в подмосковных Мытищах произошел взрыв. Пострадали три человека, разрушено пять гаражей. Возможной причиной произошедшего стал взрыв кислородного баллона.
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