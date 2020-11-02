Пожар на складе с газовыми баллонами на юге Москвы потушен

Ранее сообщалось о пожаре в ангаре на улице Газопровод, 4а, в Южном Чертаново, в здании хранится порядка 600 кубометров газа. Очевидцы сообщают, что слышны взрывы. Из-за пожара перекрыто движение транспорта.

Напомним, утром в воскресенье в гаражном кооперативе на улице Попова в подмосковных Мытищах произошел взрыв. Пострадали три человека, разрушено пять гаражей. Возможной причиной произошедшего стал взрыв кислородного баллона.

