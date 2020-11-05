Из горящей спортивной школы в Батайске эвакуированы более 30 детей

Крупный пожар произошел в «Детско-юношеской спортивной школе №2» в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Там подчеркнули, что из здания были эвакуированы 43 человека, в том числе 32 ребенка. В тушении пожара были задействованы 19 человек и шесть единиц техники.

Сообщалось, что возгорание произошло на крыше над бассейном на площади 70 кв. метров, отмечает РЕН ТВ.

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Между тем, 31 октября стало известно, что причиной пожара в челябинской больнице стала разгерметизация кислородного оборудования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Челябинской области. Там отметили, что в момент прибытия пожарных горела пристройка к зданию больницы, в которой находились ёмкости с кислородом. Во время пожара произошла они разгерметизировались, из-за этого произошло распространение огня на здание больницы и соседнего жилого дома, отмечает RT.

Из медучреждения были эвакуированы 150 человек.



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ФОТО: Pixabay.com / skeeze
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