Из горящей спортивной школы в Батайске эвакуированы более 30 детей

Крупный пожар произошел в «Детско-юношеской спортивной школе №2» в Батайске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области. Там подчеркнули, что из здания были эвакуированы 43 человека, в том числе 32 ребенка. В тушении пожара были задействованы 19 человек и шесть единиц техники.

Сообщалось, что возгорание произошло на крыше над бассейном на площади 70 кв. метров, отмечает РЕН ТВ.