В Смоленской области предотвратили атаку девяти дронов-камикадзе ВСУ
Девять украинских беспилотников нейтрализовали над Смоленской областью. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.
«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе», — написал губернатор.
Анохин подчеркнул, что БПЛА пытались ударить по военному объекту Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, при падении обломков разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.
В ночь на среду в Смоленской области были уничтожены два украинских беспилотника, напоминает 360.ru. По словам Анохина, БПЛА пытались ударить по военным объектам в Вяземском районе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru