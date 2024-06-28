В Смоленской области предотвратили атаку девяти дронов-камикадзе ВСУ

Девять украинских беспилотников нейтрализовали над Смоленской областью. Об этом сообщил глава региона Василий Анохин в своем Telegram-канале.

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«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе», — написал губернатор.

Анохин подчеркнул, что БПЛА пытались ударить по военному объекту Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, при падении обломков разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

В ночь на среду в Смоленской области были уничтожены два украинских беспилотника, напоминает 360.ru. По словам Анохина, БПЛА пытались ударить по военным объектам в Вяземском районе.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БеспилотникиСмоленск

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