В Смоленской области предотвратили атаку девяти дронов-камикадзе ВСУ

«Над Починковским районом силами ПВО и РЭБ пресечена попытка атаки 9 дронов-камикадзе», — написал губернатор.

Анохин подчеркнул, что БПЛА пытались ударить по военному объекту Вооруженных сил РФ. По предварительным данным, при падении обломков разрушений не зафиксировано, никто не пострадал.

В ночь на среду в Смоленской области были уничтожены два украинских беспилотника, напоминает 360.ru. По словам Анохина, БПЛА пытались ударить по военным объектам в Вяземском районе.

