В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ

Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

В Тверской области ПВО отразила две атаки беспилотников

По его словам, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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