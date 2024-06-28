В Брянской области уничтожили еще два беспилотника ВСУ
28 июня 202405:17
Два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины самолетного типа уничтожены над Трубчевским и Навлинским районами Брянской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, пострадавших и разрушений нет. В настоящее время на месте работают оперативные и экстренные службы.
Ранее дроны ВСУ атаковали еще ряд населенных пунктов Белгородской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru