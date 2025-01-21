В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелись кровли зданий

В Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий после попытки атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Василий Анохин.

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По его словам, повреждены окна домов. На местах происшествий работают оперативные службы.

Анохин отметил, что в соцсетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома области.

Ранее стало известно, что в Смоленске дрон врезался в крышу здания, началось возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиВСУ

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