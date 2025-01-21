В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелись кровли зданий
21 января 202504:30
В Смоленской области загорелась кровля отдельных зданий после попытки атаки беспилотниками Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram глава региона Василий Анохин.
По его словам, повреждены окна домов. На местах происшествий работают оперативные службы.
Анохин отметил, что в соцсетях участились случаи появления фейковой информации и различных видео о налетах БПЛА на объекты, жилые дома области.
Ранее стало известно, что в Смоленске дрон врезался в крышу здания, началось возгорание, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru