Над территорией Татарстана уничтожили два украинских беспилотника

Еще два беспилотника ВСУ сбили над территорией Татарстана. Об этом сообщило Минобороны.

Беспилотники попытались нанести удар по промышленным предприятиям в Казани

«С 06.00 до 07.00 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.

Ночью 20 января в небе над республикой ликвидировали один дрон ВСУ, напоминает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:ТатарстанПВОБеспилотникиМинобороны

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