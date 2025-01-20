Над территорией Татарстана уничтожили два украинских беспилотника
20 января 202509:58
Еще два беспилотника ВСУ сбили над территорией Татарстана. Об этом сообщило Минобороны.
«С 06.00 до 07.00 мск... уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата», — заявили в ведомстве.
Отмечается, что БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО.
Ночью 20 января в небе над республикой ликвидировали один дрон ВСУ, напоминает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Чечню признали регионом с самым низким уровнем преступности
- Роспотребнадзор выявил опасные для здоровья аромаингаляторы на маркетплейсах
- Над территорией Татарстана уничтожили два украинских беспилотника
- Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
- Из-за артиллерийского удара по центру Горловки пострадали восемь человек
- Бойцы Росгвардии уничтожили противотанковый комплекс ВСУ в Курской области
- СМИ: Охранника монастыря «Оптина пустынь» задержали за совращение несовершеннолетней
- СМИ: Меладзе тайно вернулся в Россию
- Над Брянской областью уничтожили четыре ракеты HIMARS
- СМИ: Десятки сотрудников Госдепа США уходят в отставку из-за Трампа
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru