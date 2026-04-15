В Госдуме назвали ключевые темы визита Путина в Китай
Основными темами предстоящего визита президента России Владимира Путина в Китай могут стать ситуация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
По его словам, именно эти вопросы сейчас находятся в центре внимания мирового сообщества и, вероятно, будут обсуждаться на переговорах.
Чепа отметил, что Китай остается стратегическим партнером России и занимает значительную долю во внешнеторговом обороте. Он добавил, что лидеры двух стран регулярно поддерживают контакт и обсуждают широкий круг вопросов.
Депутат также допустил, что в повестку встречи могут войти темы энергетики и дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, передает «Радиоточка НСН».
