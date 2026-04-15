СМИ: Новый раунд переговоров США и Ирана планируют в Исламабаде

Очередной раунд переговоров между США и Ираном, вероятно, пройдет в Пакистане, а не в Европе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным издания, в качестве площадки рассматривается Исламабад, хотя окончательное решение о месте встречи пока не принято. При этом Тегеран отклонил предложения ряда европейских стран принять переговоры.

СМИ: США и Иран приблизились к соглашению

Ранее представитель МИД Швейцарии Мелани Гюгелманн заявляла РИА Новости, что Берн готов в любой момент организовать встречу сторон и поддерживает контакты с участниками процесса.

США и Израиль в конце февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В начале апреля стороны объявили двухнедельное перемирие, после чего переговоры в Исламабаде не привели к результату. Боевые действия не возобновлялись, однако Вашингтон ввел блокаду иранских портов, а посредники продолжают попытки согласовать новую встречу, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: EPA / ТАСС
