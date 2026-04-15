СМИ: Новый раунд переговоров США и Ирана планируют в Исламабаде

Очередной раунд переговоров между США и Ираном, вероятно, пройдет в Пакистане, а не в Европе. Об этом сообщает иранское агентство Tasnim.

По данным издания, в качестве площадки рассматривается Исламабад, хотя окончательное решение о месте встречи пока не принято. При этом Тегеран отклонил предложения ряда европейских стран принять переговоры.