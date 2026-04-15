Врач предупредила об усиливающих аллергию продуктах весной
Некоторые продукты могут усиливать симптомы аллергии на пыльцу в период цветения, поэтому их употребление стоит ограничить. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщила аллерголог-иммунолог Наира Полякова.
По ее словам, это связано с так называемой перекрестной аллергией: белки пыльцы схожи по структуре с белками в ряде продуктов, из-за чего иммунная система может реагировать на пищу так же, как на аллерген. В результате усиливаются такие симптомы, как зуд, чихание, насморк и дискомфорт в полости рта.
Чаще всего, отметила врач, ухудшение состояния вызывают косточковые фрукты, включая яблоки, вишню, черешню, сливы и персики, а также манго и киви. Кроме того, с осторожностью следует употреблять свежие корнеплоды, орехи, сою и арахис.
Отдельно специалист указала на мед, который может содержать пыльцу растений. В зависимости от его происхождения продукт также способен спровоцировать обострение аллергии, передает «Радиоточка НСН».
