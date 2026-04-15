Приквел «Игры престолов» получил рабочее название
Фильм-приквел к сериалу «Игра престолов» разрабатывается под рабочим названием «Игра престолов: Завоевание Эйгона». Об этом сообщает Variety.
По данным издания, проект может быть посвящен Эйгону I — основателю династии Таргариенов. При этом название картины пока не окончательное и может измениться в процессе производства.
Ранее Page Six сообщало, что медиакомпания Warner Bros. Discovery работает над созданием фильма-приквела. В основу проекта лег сценарий американского драматурга Бо Уиллимона, который получил одобрение руководства.
Подробности о сроках выхода и актерском составе пока не раскрываются, передает «Радиоточка НСН».
