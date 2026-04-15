Приквел «Игры престолов» получил рабочее название

Фильм-приквел к сериалу «Игра престолов» разрабатывается под рабочим названием «Игра престолов: Завоевание Эйгона». Об этом сообщает Variety.

По данным издания, проект может быть посвящен Эйгону I — основателю династии Таргариенов. При этом название картины пока не окончательное и может измениться в процессе производства.