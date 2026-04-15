Водителей предупредили о штрафах за зимние шины летом

Использование шипованных зимних шин в летние месяцы запрещено, их необходимо заменить до июня, иначе водителю может грозить штраф до 500 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

По его словам, фрикционные зимние шины формально можно использовать круглый год, однако это ухудшает управляемость автомобиля, увеличивает износ резины и расход топлива.