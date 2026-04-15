Водителей предупредили о штрафах за зимние шины летом

Использование шипованных зимних шин в летние месяцы запрещено, их необходимо заменить до июня, иначе водителю может грозить штраф до 500 рублей. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил технический эксперт холдинга «Кордиант» Олег Марков.

По его словам, фрикционные зимние шины формально можно использовать круглый год, однако это ухудшает управляемость автомобиля, увеличивает износ резины и расход топлива.

Эксперт пояснил, что зимние шины изготавливаются из более мягкой резиновой смеси, из-за чего в теплую погоду протектор быстрее изнашивается. Кроме того, такие шины тяжелее и создают большее сопротивление при движении.

Марков добавил, что использование зимней резины летом также снижает сцепление с дорогой и может увеличить тормозной путь, что негативно влияет на безопасность. Оптимальным временем для смены шин он назвал период, когда среднесуточная температура стабильно держится около +7 °C без резких похолоданий, передает «Радиоточка НСН».

