Кризис в Финляндии связали с разрывом отношений с Россией

Ухудшение экономической ситуации в Финляндии связано с разрывом связей с Россией, что привело к росту издержек и нагрузке на население и бизнес. Об этом заявил политолог Сергей Станкевич в комментарии ОТР.

По данным финской службы судебных приставов, около 13 тысяч объектов недвижимости изъяты за долги по ипотеке — это рекорд. Общее число должников достигло 608 тысяч человек. При этом жилье, особенно в регионах, продается с трудом даже по низким ценам.

Ситуация усугубляется ростом числа банкротств: за год в стране обанкротились 3961 компания, что превышает показатели кризиса 2008-2009 годов. Наиболее уязвимыми остаются малый и средний бизнес, прежде всего в строительстве и торговле.

Дополнительное давление оказывает рост коммунальных расходов: до 15% домохозяйств находятся в состоянии энергетической бедности, часть жителей экономит на отоплении. По мнению Станкевича, в долгосрочной перспективе Финляндии придется восстанавливать взаимодействие с Россией, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
