Кризис в Финляндии связали с разрывом отношений с Россией

Ухудшение экономической ситуации в Финляндии связано с разрывом связей с Россией, что привело к росту издержек и нагрузке на население и бизнес. Об этом заявил политолог Сергей Станкевич в комментарии ОТР.

По данным финской службы судебных приставов, около 13 тысяч объектов недвижимости изъяты за долги по ипотеке — это рекорд. Общее число должников достигло 608 тысяч человек. При этом жилье, особенно в регионах, продается с трудом даже по низким ценам.