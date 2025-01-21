В Смоленске обломки сбитых дронов ВСУ упали на жилой дом

Обломки украинских беспилотников упали на жилой дом в Смоленске. Об этом сообщил глава города Александр Новиков.

Ранее губернатор Смоленской области Василий Анохин заявил, что ночью 21 января над регионом уничтожили не менее 17 дронов ВСУ.

«В результате ночной атаки украинских БПЛА выбиты окна в нескольких многоквартирных домах в Заднепровском районе... На жилой дом на улице Бородинской упали обломки БПЛА», — написал Новиков в Telegram-канале.

По словам градоначальника, жильцов оперативно вывели из дома, пострадавших нет. Глава Смоленска добавил, что системы жизнеобеспечения населения работают штатно.

