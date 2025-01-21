Смоленский губернатор сообщил о 17 ликвидированных над областью дронах
Не менее 17 беспилотных летательных аппаратов обезврежены над территорией Смоленской области в ночь на вторник, 21 января, сообщил губернатор Василий Анохин. По его данным, люди не пострадали.
Как уточнил глава региона, часть дронов была уничтожена, часть подавлена средствами радиоэлектронной борьбы. По словам Анохина, обломки сбитых БПЛА незначительно повредили отдельные жилые дома. Серьезных повреждений критически важных объектов не допущено.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», министерство обороны ранее утром отчиталось о 10 сбитых дронах над Смоленской областью. Всего в ходе ночи 21 января, по данным ведомства, над регионами РФ было уничтожено 55 беспилотников Вооруженных сил Украины. Больше всего – 22 – над Брянской областью.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru