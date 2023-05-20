В СМИ появилось фото устроившего стрельбу в кафе Санкт-Петербурга
Фотографию мужчины, которого подозревают в стрельбе в ресторане Санкт-Петербурга, опубликовала газета «Известия» 20 мая, в субботу.
Также журналисты раскрыли имя нарушителя. По предварительным данным, им является Карен Г., который дважды выстрелил в пострадавшего.
По данным источника издания, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.
«Мужчину уже прооперировали. Пуля прошла навылет. Пациент в тяжелом состоянии, лежит в реанимации», — уточнил. источник газеты.
Стрельба в Петроградском районе северной столицы произошла 19 мая. По версии следствия, словесная перепалка между мужчинами привела к стрельбе из-за продажи автомобиля - один выстрелил в другого из пистолета дважды. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru