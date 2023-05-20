В СМИ появилось фото устроившего стрельбу в кафе Санкт-Петербурга

Также журналисты раскрыли имя нарушителя. По предварительным данным, им является Карен Г., который дважды выстрелил в пострадавшего.

По данным источника издания, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Мужчину уже прооперировали. Пуля прошла навылет. Пациент в тяжелом состоянии, лежит в реанимации», — уточнил. источник газеты.

Стрельба в Петроградском районе северной столицы произошла 19 мая. По версии следствия, словесная перепалка между мужчинами привела к стрельбе из-за продажи автомобиля - один выстрелил в другого из пистолета дважды. Правоохранители возбудили уголовное дело о незаконном обороте оружия и покушении на убийство.

