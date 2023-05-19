Два человека пострадали в результате стрельбы в центре Москвы
Драка со стрельбой произошла на улице Маросейка в центре Москвы, в результате пострадали два человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного управления МВД.
По данным правоохранителей, утром в пятницу между тремя гражданами произошел бытовой конфликт, пишет «Свободная пресса».
«В ходе выяснения отношений один из участников применил, предположительно, травматическое оружие», — указали в главке.
Два человека были ранены, их госпитализировали. Стрелка задержали полицейские, пишет РИА ФАН.
Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
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