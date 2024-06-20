В Славянске-на-Кубани при атаке беспилотника погибла женщина

Жительница Славянска-на-Кубани погибла в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Украинские беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове

По его словам, полностью разрушено частное домовладение. Глава региона дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье.

Ранее оперштаб региона сообщал, что дрон упал на частный дом, который полностью разрушен.

Ранее 37 дронов было обезврежено в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры