В Славянске-на-Кубани при атаке беспилотника погибла женщина
20 июня 202405:01
Жительница Славянска-на-Кубани погибла в результате атаки украинского беспилотника, сообщил в Telegram губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, полностью разрушено частное домовладение. Глава региона дал поручение главе Славянского района оказать всю необходимую помощь семье.
Ранее оперштаб региона сообщал, что дрон упал на частный дом, который полностью разрушен.
Ранее 37 дронов было обезврежено в Курской области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru