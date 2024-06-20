Смирнов: 37 дронов обезврежено в Курской области
37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ликвидированы в течение суток в приграничных районах Курской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на врио главы области Алексея Смирнова.
Для этого применилось стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы.
В селе Гордеевка, деревнях Успеновка и Викторовка, селе Троицкое Кореневского района было нарушено электроснабжение. Электричество восстановили в селе Троицкое. Оставшиеся ремонтные работы проведут, когда это позволит обстановка.
Ранее в Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru