Смирнов: 37 дронов обезврежено в Курской области

37 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины ликвидированы в течение суток в приграничных районах Курской области, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на врио главы области Алексея Смирнова.

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Для этого применилось стрелковое оружие и средства радиоэлектронной борьбы.

В селе Гордеевка, деревнях Успеновка и Викторовка, селе Троицкое Кореневского района было нарушено электроснабжение. Электричество восстановили в селе Троицкое. Оставшиеся ремонтные работы проведут, когда это позволит обстановка.

Ранее в Энергодаре отключилось электричество после атаки дрона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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