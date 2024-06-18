Украинские беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове

По его словам, на месте произошел сильный пожар, его тушат. Очевидцы говорят, что перед атакой в небе были слышны как минимум пять взрывов, сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, жертв нет.

Ранее металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

