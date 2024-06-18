Украинские беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове

Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.

В Воронежской области уничтожили два беспилотника

По его словам, на месте произошел сильный пожар, его тушат. Очевидцы говорят, что перед атакой в небе были слышны как минимум пять взрывов, сообщает Telegram-канал Mash.

Предварительно, жертв нет.

Ранее металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АтакаБеспилотникиУкраинаВСУ

Горячие новости

Все новости

партнеры