Украинские беспилотники атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове
18 июня 202404:19
Беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали резервуары с нефтепродуктами в Азове Ростовской области, сообщил в Telegram глава региона Василий Голубев.
По его словам, на месте произошел сильный пожар, его тушат. Очевидцы говорят, что перед атакой в небе были слышны как минимум пять взрывов, сообщает Telegram-канал Mash.
Предварительно, жертв нет.
Ранее металлургический комбинат в Липецке пытались атаковать четырьмя дронами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru