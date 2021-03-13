В СК раскрыли причину задержания полицейского в Красноярске

В получении взятки в крупном размере подозревают сотрудники Следственного комитета (СК) начальника первого отдела полиции Красноярска. В связи с этим в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление СК по Красноярскому краю и Хакасии.

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Другим фигурантом уголовного дела стал житель Красноярска, который пытался дать взятку правоохранителю. Мужчину обвиняют в посредничестве во взяточничестве, совершённом в крупном размере (п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК России), пишут «Известия». Начальнику отдела полиции пытались передать 600 тысяч рублей, уточняет Газета.ru.

«По предварительной версии следствия, в феврале 2021 года к начальнику полиции обратился его знакомый с просьбой оказать содействие в переквалификации уголовного дела его приятеля с более тяжкой статьи на менее тяжкую, пообещав за это денежное вознаграждение в размере 600 тыс. рублей. В момент передачи денежных средств полицейский и посредник были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ», — цитирует RT официальное сообщение ведомства.

Посредник дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее в Красноярске подтвердили задержание начальника первого отдела полиции.

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ФОТО: pxhere.com
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