Зампред правительства Ставрополья задержан по подозрению во взяточничестве
Заместитель главы правительства Ставропольского края Александр Золотарев задержан по подозрению во взяточничестве на сумму около 60 млн рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Ставрополью.
Золотарев был задержан в местному аэропорту при попытке скрыться. Против него возбуждено уголовное дело. СК планирует ходатайствовать о заключении Золотарева под стражу.
Золотарева подозревают в сговоре и.о. первого замминистра строительства и архитектуры Ставропольского края Алексеем Когарлыцким. По данным следствия, зампред правительства еще в 2017 году получил 2,5 миллиона рублей взамен на покровительство при строительстве Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.
Спустя год те же фигуранты получили 15,5 миллиона рублей за госконтракт на строительство корпуса Краевого клинического кардиологического диспансера. В 2019 году Когарлцыкий и Золотарев получили от того же юрлица 45 миллионов рублей во время строительства одного из корпусов краевого клинического онкологического диспансера.
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