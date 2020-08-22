В СК раскрыли основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле

Утром 22 августа стало известно, что семьи погибших при взрыве жильцов получат материальную компенсацию в 1 млн. рублей.

Напомним, 21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле произошел взрыв, который повлек обрушение перекрытий здания. Полностью разрушены шесть квартир, частично – 12. В результате ЧП погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще трое госпитализированы.

Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал меры обеспечения газовой безопасности в России.

«Мер безопасности, которые сегодня действуют в России, не достаточно. Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы. Именно такую резолюцию мы приняли в Общественной палате России», - заявил Шпектор.

