В СК раскрыли основную версию взрыва в жилом доме в Ярославле
Утечка газа рассматривается следователями как основная версия взрыва в многоэтажном доме в Ярославле. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.
«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося, в качестве основной — утечка бытового газа в квартире четвертого этажа», — цитирует Газета.ru официальное сообщение.
Утром 22 августа стало известно, что семьи погибших при взрыве жильцов получат материальную компенсацию в 1 млн. рублей.
Напомним, 21 августа в 10-этажном жилом доме в Ярославле произошел взрыв, который повлек обрушение перекрытий здания. Полностью разрушены шесть квартир, частично – 12. В результате ЧП погибли три человека, в том числе один ребенок. Еще трое госпитализированы.
Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал меры обеспечения газовой безопасности в России.
«Мер безопасности, которые сегодня действуют в России, не достаточно. Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы. Именно такую резолюцию мы приняли в Общественной палате России», - заявил Шпектор.
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