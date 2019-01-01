В ОП раскритиковали меры обеспечения газовой безопасности в России

После взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области введен режим ЧС. В пункте временного размещения (ПВР) находятся 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Завершен разбор завалов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти окажут помощь пострадавшим от взрыва газа. Об этом он написал в Twitter.

Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор рассказал НСН о своем участии в работе всероссийского совещания, которое было организовано после взрыва дома в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погибли пять человек.

«Когда говорили, что была проверка в марте месяце, что оборудование все осмотрели, и оно находится в исправном состоянии, что проверили вентиляционные каналы, я верил. Но мер безопасности, которые сегодня действуют в России, не достаточно. Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы. Именно такую резолюцию мы приняли в Общественной палате России», - заявил Шпектор.