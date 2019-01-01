В ОП раскритиковали меры обеспечения газовой безопасности в России
Член Общественной палаты России рассказал НСН о способе предотвращения взрывов бытового газа.
После взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Чистоозерный Ростовской области введен режим ЧС. В пункте временного размещения (ПВР) находятся 13 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.
Завершен разбор завалов. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что власти окажут помощь пострадавшим от взрыва газа. Об этом он написал в Twitter.
Председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор рассказал НСН о своем участии в работе всероссийского совещания, которое было организовано после взрыва дома в городе Шахты Ростовской области, в результате которого погибли пять человек.
«Когда говорили, что была проверка в марте месяце, что оборудование все осмотрели, и оно находится в исправном состоянии, что проверили вентиляционные каналы, я верил. Но мер безопасности, которые сегодня действуют в России, не достаточно. Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы. Именно такую резолюцию мы приняли в Общественной палате России», - заявил Шпектор.
Он считает, что работа автоматизированной системы безопасности газоснабжения позволит не допустить повышения концентрации газа в жилых домах.
«Трагедия может произойти где угодно: и в глухой провинции, и в элитном доме в столице. Ее может спровоцировать больной человек, ребенок или взрослый – по неосторожности. Во время обследования квартир видели, как люди закрывают подушками, заклеивают вытяжную вентиляцию, потому что им дует или они опасаются насекомых. Люди не понимают свою ответственность», - считает представитель Общественной палаты России.
«Люди не понимают свою ответственность»
До тех пор, пока на государственном уровне не будет принято решение об обязательной установке автоматизированных клапанов, способных предотвратить утечку газа, обеспечивать безопасность работы оборудования придется жителям и газовым компаниям.
«Собственник обязан заключить договор на обслуживание внутриквартирного оборудования с загораспределительными сетями. Он в месяц стоит 50-80 рублей. Но люди часто его игнорируют. Нужно, чтобы газовики жестко подходили к таким случаям – сразу отключали. И сами ответственно относились к своей работе. Часто они приходят в квартиру, подписывают акт, не делая тщательного обследования. Так не должно быть», - убежден Игорь Шпектор.
Ранее зампред комитета ГД по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Павел Качкаев в эфире НСН призвал менять принцип построения многоквартирных домов.
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