Семьи погибших при взрыве в Ярославле получат по 1 млн рублей

Компенсации в размере 1 млн рублей получат родные погибших в результате взрыва дома в Ярославле. Об этом заявили в правительстве региона.

«Да, выделят по 1 млн рублей», — цитирует «Интерфакс» слова собеседника.

В результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме на улице Батова в Ярославле, который произошел накануне вечером, погибли три человека, в том числе ребенок.

После взрыва газа в высотке Ярославля возбуждено уголовное дело

Из-за взрыва рухнули перекрытия нескольких этажей. По данным МЧС, полностью разрушены шесть квартир, 12 – частично.

В пункте временного размещения (ПВР) размещены 35 человек, в том числе восемь детей, уточняют «Известия».

Известно, что пожар, который начался после взрыва, ликвидирован.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Следователи придерживаются основной версии об утечке газа.

В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации.

Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал меры обеспечения газовой безопасности в России.

«Мер безопасности, которые сегодня действуют в России, не достаточно. Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы. Именно такую резолюцию мы приняли в Общественной палате России», - заявил Шпектор.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО:
ТЕГИ:Взрыв ГазаЯрославль
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры