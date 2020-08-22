Семьи погибших при взрыве в Ярославле получат по 1 млн рублей

Компенсации в размере 1 млн рублей получат родные погибших в результате взрыва дома в Ярославле. Об этом заявили в правительстве региона.

«Да, выделят по 1 млн рублей», — цитирует «Интерфакс» слова собеседника.

В результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме на улице Батова в Ярославле, который произошел накануне вечером, погибли три человека, в том числе ребенок.