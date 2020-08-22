Семьи погибших при взрыве в Ярославле получат по 1 млн рублей
Компенсации в размере 1 млн рублей получат родные погибших в результате взрыва дома в Ярославле. Об этом заявили в правительстве региона.
«Да, выделят по 1 млн рублей», — цитирует «Интерфакс» слова собеседника.
В результате взрыва бытового газа в 10-этажном доме на улице Батова в Ярославле, который произошел накануне вечером, погибли три человека, в том числе ребенок.
Из-за взрыва рухнули перекрытия нескольких этажей. По данным МЧС, полностью разрушены шесть квартир, 12 – частично.
В пункте временного размещения (ПВР) размещены 35 человек, в том числе восемь детей, уточняют «Известия».
Известно, что пожар, который начался после взрыва, ликвидирован.
По факту взрыва возбуждено уголовное дело. Следователи придерживаются основной версии об утечке газа.
В Ярославле введен режим чрезвычайной ситуации.
Ранее председатель Комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и дорогам Общественной палаты России Игорь Шпектор в эфире НСН раскритиковал меры обеспечения газовой безопасности в России.
«Мер безопасности, которые сегодня действуют в России, не достаточно. Эти взрывы газа будут повторяться, я в этом убежден, до тех пор, пока мы не сделаем в домах, как на промышленных предприятиях, систему автоматического перекрытия клапанов газораспределительной системы. Именно такую резолюцию мы приняли в Общественной палате России», - заявил Шпектор.
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